De acordo com dados da Unesp na região de Pereira Barreto/SP, que tem uma estação que monitora o clima, Paranapuã registrou nas primeiras horas dessa segunda-feira 6,1°C, enquanto Populina teve a medida de 6,2° C.

Já pelos dados nas regiões de São José do Rio Preto/SP e Votuporanga/SP, do Centro Integrado de Informações Meteorológicas, os votuporanguenses acordaram com um frio de 6,8° C, por volta das 7h.