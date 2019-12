FPF divulga tabela detalhada da Série A2 do Campeonato Paulista; confira os jogos

A segunda divisão do campeonato estadual começa no dia 22 de janeiro, às 15h. Três confrontos abrem a competição: Monte Azul x Rio Claro, Votuporanguense x Juventus e Atibaia x RB Brasil. A primeira fase é formada por 15 rodadas, com oito jogos em cada rodada.

As novidades nesta edição são o São Bento e o São Caetano, que foram rebaixados do Paulistão de 2019, além do Audax e do Monte Azul, que conquistaram o acesso na Série A3. O RB Brasil também é outra novidade.

A empresa Red Bull, que controla a equipe, assumiu a gestão do Bragantino. Como não é permitido que um mesmo grupo econômico tenha dois times em uma mesma divisão, o RB foi rebaixado à Série A2. O Toro Loko, que mandará os jogos no Moisés Lucarelli, em Campinas, também não pode subir à elite. Caso seja um dos finalistas, o terceiro colocado conquista o acesso.

A fórmula de disputa será a mesma do ano passado. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados à Série A3.