Eventos aconteceram no decorrer da última semana no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária e reuniram alunos, famílias e equipe pedagógica

Na última sexta-feira (15/12), o Colégio Unifev encerrou suas atividades do ano de 2022 com uma linda festa de formatura para os 9º anos do Ensino Fundamental II. O evento contou com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas, entre alunos, familiares e colaboradores.

Além desta celebração, ao longo da última semana também foram realizadas as cerimônias de colação de grau dos alunos da 3ª série do Ensino Médio e do Pré II da Educação Infantil.

Os eventos realizados na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária marcaram o encerramento de um ciclo. Nas oportunidades, estiveram presentes o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a diretora da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni; as coordenadoras, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba, além de estudantes, familiares e colaboradores da Instituição.

Na segunda (11/12), as crianças da Educação Infantil realizaram apresentações de música e dança e celebraram junto com seus familiares o encerramento deste primeiro ciclo. Já na terça-feira (12/12), foi a vez dos alunos dos Pré I e II e dos 1º anos se apresentarem; na quarta (13/12) os espetáculos ficaram por conta dos estudantes dos 2º aos 5º anos.

Na quinta-feira (14/12) os formandos do Ensino Médio comemoraram a conclusão de uma importante etapa escolar. Na noite seguinte, os concluintes dos 9º anos também participaram da tão sonhada colação de grau.

A diretora da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, parabenizou a todos pela conclusão em seus respectivos ciclos. “Gostaria de agradecer, primeiramente, a diretoria da FEV por sempre apoiar as ações no Colégio, e também às famílias de cada um dos alunos pela confiança em nosso trabalho ao longo dos anos. Saibam que nossa equipe pedagógica está muito orgulhosa com as conquistas de vocês. Parabéns e sucesso”, destacou a diretora.