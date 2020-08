Força Tática prende “Jiraya” em Fernandópolis

Prisão ocorreu no início da noite de ontem (28) nas imediações dos bairros Corinto e Santo Antônio.

No início da noite desta sexta-feira (28), policiais militares de Força Tática em conjunto com a ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) e DEJEM prenderam O.M. de O., conhecido como “Jiraya” – por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com informações, o indivíduo que já possui passagem por trafico de entorpecentes, acabou preso após ser abordado próximo do cruzamento das ruas Nossa Senhora Aparecida com a Armando José Farinazzo, nas imediações dos bairros Corinto e Santo Antônio.

O indivíduo que já era amplamente conhecido nos meios policiais foi abordado em companhia de uma mulher identificada como sendo R.R.T., que já possuía passagem por roubo. Contudo, por conhecê-los, os militares optaram pela pronta abordagem e, notaram quando “Jiraya” abriu uma das mãos e dispensou algo no solo.

Os policiais localizaram o objeto e constataram que tratavam-se de duas porções de cocaína. Questionado, sobre se existia mais droga em sua casa, ele negou, porém mais três porções da droga foram encontradas em um sofá na varanda dos fundo da residência do indivíduo. Dois celulares e R$ 35,00 também foram apreendidos.

Diante do exposto, o casal foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos, sendo que ele permaneceu à disposição da Justiça; já a mulher foi liberada.