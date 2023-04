Força Tática prende comerciante por tráfico de drogas em Votuporanga

Porções de cocaína e dinheiro foram apreendidos em um bar no bairro São João, na zona sul.

Um comerciante de 34 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada da última sexta-feira (14.abr), em um bar, no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona Sul da cidade, quando pela Rua Fioravante Poiani, vistoriaram um estabelecimento comercial e encontraram escondido dentro do cabo de um rodo de pia, diversas porções de cocaína; além de dinheiro que seria proveniente do tráfico de drogas.

Em seguida, o, que, segundo a polícia, já possuía passagem criminal por tráfico de drogas, foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga