Força Tática de Fernandópolis prende casal votuporanguense por tráfico de drogas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

G.deL.B.G ., estava em liberdade condicional pelo crime de tráfico de drogas, sendo preso novamente em abordagem na Avenida Verginaud Mendes Caetano.

Na noite desta sexta-feira (8), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela Avenida Verginaud Mendes Caetano, em Fernandópolis/SP, quando avistaram um indivíduo descendo de um veículo VW/Saveiro, que quando visualizou a viatura, demonstrou nervosismo e chamou à atenção dos militares que optaram pela abordagem.

De acordo com informações, G.deL.B.G., já é conhecido pela polícia de Votuporanga/SP onde reside, inclusive estando em liberdade condicional pelo crime de tráfico de drogas.

Durante breve entrevista, ao ser questionado, afirmou que transportava um tijolo de maconha que após aferido, pesou aproximadamente 1 kg, que seria entregue para um desconhecido nas imediações dos prédios “TO” onde o público morador em sua maioria é universitário.

No carro, também estava a companheira do indivíduo, identificada como B.F.C.dosS., e diante do exposto, o casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo apresentado na Central de Flagrante, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.

Ainda no carro foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 50,00 em cédula.