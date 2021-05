Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam na noite desta quarta-feira, um rapaz de 18 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas. De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews, os policiais flagraram o rapaz quando escondia drogas em um terreno baldio do bairro Paineiras. Ele foi flagrado pela equipe de Força Tática 315.

Os policiais patrulhavam o bairro contra o crime, quando avistaram o suspeito remexendo o solo, perto de uma árvore. Ele foi reconhecido por ter envolvimento com o tráfico e roubo, mas durante a aproximação dos policiais tentou fugir. Foi abordado e em revista pessoal foi encontrado dinheiro do tráfico e no local havia várias porções de crack e cocaína. O jovem criminoso foi levado à Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.