Praças, residências, casas de festas e alguns estabelecimentos foram visitados pela força-tarefa

Desde a última quarta-feira (3), com a vigência da restrição de circulação das 20h às 5h, e com as mudanças nas regras do Plano SP com o Estado todo na fase vermelha desde sábado (6), a força-tarefa com equipes da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e Policiais Militares percorreu diversos bairros e ruas da área central da cidade. Foram atendidas 153 denúncias, realizadas 252 orientações e efetuadas 10 multas/autuações.