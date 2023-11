A Prefeitura de Votuporanga tem realizado uma ampla força-tarefa para abordar e direcionar as pessoas em situação de rua. O trabalho é constante, com o objetivo de auxiliar o respectivo público para o devido encaminhamento.

Na manhã desta terça-feira (7/11), as equipes das Secretarias de Direitos Humanos e Trânsito, Transporte e Segurança percorreram a região central da cidade, entre elas a Concha Acústica e as praças da Catedral e São Bento, além de demais pontos onde existe aglomeração de pessoas em situação de rua. A operação contou com o apoio da Polícia Militar.

No total, 15 pessoas foram abordadas pelas equipes, que ofereceram os serviços ofertados gratuitamente pelo município. Além disso, foram efetuados serviços de limpeza pelos locais.

Durante a abordagem, um dos atendidos não aceitou os serviços e ameaçou a equipe da Secretaria de Direitos Humanos, sendo necessário apoio da Polícia Militar e registro de boletim de ocorrência no plantão policial.

Presente na ação, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, aproveitou a oportunidade para informar a toda população que a Prefeitura tem feito sua parte para conter o crescimento das pessoas em situação de rua e melhorar os serviços já ofertados.

“O prefeito Jorge Seba determinou que sejam desenvolvidas ações para melhores soluções e se prontificou em implantar outras políticas públicas necessárias.Hoje temos o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, que tem se reunido sempre e buscado contribuir nas ações”, falou.

O secretário disse que os que desejam voltar às suas cidades de origem, a Secretaria de Direitos Humanos realiza a triagem e o encaminhamento para a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo) ou à Secretaria de Assistência Social, para receber o benefício eventual de viagem. Para aqueles que buscam uma nova oportunidade de vida, são ofertados serviços como cadastro e impressão de currículos, por meio do site EmpregaVotu, e também no programa Votuporanga em Ação 2.

O secretário pede ainda que a população não dê esmolas, uma vez que com o dinheiro, os mesmos compram bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas, gerando assim aglomerações constantes nas praças centrais.

A Secretaria de Direitos Humanos fica na rua São Paulo 3741, centro. O telefone para denúncias é o (17) 3422-2770.