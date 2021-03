Força-tarefa da Prefeitura de Votuporanga já realizou cerca de 400 orientações e atende mais de 280 denúncias

Mercados, bares, praças e estabelecimentos em geral, além de ruas e avenidas da cidade foram visitados pelas equipes

A força-tarefa envolvendo equipes da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e Policiais Militares segue em constante atuação em Votuporanga para coibir aglomerações ou qualquer descumprimento das regras constantes no Plano SP. Desde a última terça-feira (9) até domingo (14), 146 orientações foram realizadas e 130 denúncias atendidas. Seis notificações e quatro multas/autuações foram emitidas para estabelecimentos que desrespeitaram as regras vigentes. No total, desde o início da operação no dia 3 de março, já foram realizadas cerca de 400 orientações, atendidas 283 denúncias e emitidas 14 multas/autuações.

Mercados, bares, praças e estabelecimentos em geral, além de ruas e avenidas da cidade foram visitados pelas equipes. Um alarme falso foi emitido no domingo, com a circulação de um vídeo que indicava aglomeração no Centro de Eventos. No entanto, a força-tarefa se deslocou até o espaço e não encontrou qualquer vestígio de que havia pessoas no local. “Ao verificar a veracidade do vídeo, constatamos que as imagens não são recentes. A vegetação está muito diferente. Além de não termos encontrado nenhum sinal de que havia pessoas nas imediações”, disse o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno.

As equipes da força-tarefa realizam abordagens com a finalidade de conscientização para atendimento das medidas que têm como finalidade principal a preservação de vidas. “A intenção não é multar, é poupar vidas que podem ser perdidas com a grande circulação do vírus. Precisamos frear essa disseminação para proteção da saúde e da vida dos nossos familiares”, reforçou o secretário.