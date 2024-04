Foragido de alta periculosidade capturado pela Polícia em Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Equipes da 2ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José do Rio Preto-SP realizaram a prisão de um indivíduo considerado de altíssima periculosidade. R.P., de 43 anos, estava foragido do sistema prisional da região e era conhecido por sua extensa ficha criminal, marcada por uma série de delitos graves. A prisão aconteceu na tarde deste domingo, dia 7.

O foragido, possui uma ficha criminal que incluía diversas passagens por lesões corporais, ameaças, violência doméstica contra sua própria mãe, além de múltiplos casos de furtos e roubos. Sua periculosidade era evidente, uma vez que já havia conseguido fugir de diversas tentativas de recaptura por parte das autoridades policiais, inclusive escapando de viaturas policiais em operações anteriores.

A operação de captura foi realizada com sucesso pelas equipes da polícia, que agiram com determinação para garantir a segurança da população e evitar que o indivíduo continuasse a representar uma ameaça à sociedade. Agora, R.P. será encaminhado de volta ao sistema prisional, onde deverá cumprir sua pena e responder pelos crimes cometidos.