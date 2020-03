Foragido da Operação Hígia é preso em Araçatuba

O ex-gerente financeiro da OSS (Organização Social de Saúde) Santa Casa de Andradina/SP, I.P., de 53 anos, foi preso no início da madrugada desta quinta-feira (5), em Araçatuba/SP. Ele deixou de fazer parte do quadro de funcionários no final de 2019.

Ele é mais um dos investigados pela Polícia Civil de Fernandópolis/SP no inquérito que apura transações financeiras com suspeitas de irregularidades realizadas na Santa Casa de Fernandópolis.

A prisão ocorreu pouco depois da 0h30, na Rodovia Senador Teotônio Vilela (SPA-018/461), também conhecida como Guatambu, por investigadores de Fernandópolis, em cumprimento a um mandando de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, expedido no último dia 26 de fevereiro.

O processo é de 2018, quando as investigações tiveram início. De acordo com informações publicadas na imprensa, desde então teriam sido desviados aproximadamente R$ 15 milhões. Após a prisão, ele foi encaminhado ao Delegado Ailton Canato para depoimento.

FONTE: Informações | Hoje Mais Andradina e Araçatuba