Fogo na torre da Basílica assusta moradores em Rio Preto

Com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), o Corpo de Bombeiros agiu rápido e controlou um princípio de incêndio ocorrido por volta das 23h deste domingo na torre da Basílica, no tradicional bairro Boa Vista, em Rio Preto. Vídeo que viralizou no whatsapp mostra as chamas na torre, pouco antes da chegada dos bombeiros.

De acordo com as informações iniciais, o fogo teria começado em razão de uma pane no sistema elétrico da Basílica, mas os bombeiros conseguiram apagar o incêndio com o auxílio de extintores.

O foco ocorreu na torre, que tem mais de 50 metros de altura. Quando a polícia chegou no local, o fogo já estava sendo controlado pelos bombeiros. O topo da torre é onde ficam os sinos e é um local de difícil acesso.

A Basílica é considerada uma das sete maravilhas de Rio Preto, em escolha popular numa campanha de 2007, do jornal Diário da Região. As 33 finalistas, selecionadas por historiadores, convidados e jornalistas, foram submetidas à votação popular, que recebeu exatas 69.587 indicações.

Na ocasião, foram eleitas as sete maravilhas de Rio Preto, pela ordem: Basílica Nossa Senhora Aparecida (5.172 votos), Represa Municipal (5.114), Bosque Municipal (3.814), Palácio das Águas (3.354), Riopreto Shopping Center (3.118), Mercadão Municipal (3.114) e o complexo da Swift (2.853).

Situada no alto do bairro Boa Vista, a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida foi criada em 11 de maio de 1933, pelo Bispo Diocesano D. Lafayette Libânio, conforme lembra texto da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Preto. O objetivo do bispo ao propor a obra era agradecer a proteção da santa durante a Revolução de 1932.

Embora a cidade, em decorrência da vitória de Getúlio Vargas, tenha ficado sob intervenção, a população não enfrentou conflitos armados. Apenas os líderes revoltosos, inclusive D. Lafayette, foram perseguidos. A obra foi iniciada em 1938 e concluída em 1942, quando começaram os trabalhos de pintura e decoração interior.

Durante o 1º Congresso Eucarístico Diocesano, no dia 31 de maio de 1940, a Basílica recebeu sua primeira missa. Mas a consagração solene do Santuário só aconteceu no dia 7 de setembro de 1943. Em julho de 1954, o Papa Pio XII elevou o Santuário à categoria de Basílica Menor.