Fliv é finalista em premiação estadual do #CulturaEmCasa

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), realizada de forma on-line em 2021 por conta da pandemia, foi indicada ao Prêmio Melhores da plataforma #CulturaEmCasa, organizado pelos Amigos da Arte do Estado de São Paulo. A cerimônia de premiação ocorrerá nesta sexta-feira (21/4), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e contará com a representação da produtora cultural e idealizadora do festival, Cibeli Moretti.

A indicação é na categoria “Maiores Novidades”, onde o Fliv concorrerá com 51º Festival Campos do Jordão, Ponte Aérea Cultural Ceará, 1º Festival de Verão de Campos do Jordão, Ponte Aérea Cultural Rio Grande do Sul e Ponte Aérea Cultural Curitiba.

O Prêmio Melhores #CulturaEmCasa nasceu da ideia de prestigiar os artistas que se apresentaram virtualmente em 2021. São oito categorias – Teatro, Cinema, Música, Dança, Novidades, JuntosPelaCultura, Originais e Parcerias. Três indicados de cada categoria serão premiados.

A edição de 2021 foi realizada pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

“Estamos muito felizes por sermos indicados a mais um grande prêmio. Já comemoramos muito a indicação e contamos com a torcida de todos para trazermos mais essa premiação para Votuporanga”, disse Cibeli Moretti.

#CulturaEmCasa

É uma plataforma gratuita de conteúdo cultural por demanda! É também a primeira plataforma de streaming e vídeo por demanda do país criada com o objetivo de democratizar o acesso da população a conteúdos culturais e criativos de alta qualidade, não presentes em outras plataformas.

#CulturaEmCasa reúne centenas de conteúdos inéditos dos programas culturais de São Paulo, além de conteúdos de outras instituições e de artistas e produtores independentes, com acesso 100% gratuito para o público.

O programa tem gestão e produção da Amigos da Arte e colaboração de todas as demais Organizações Sociais que fazem a gestão dos programas culturais de São Paulo.

Outro prêmio

Em dezembro de 2021, o Fliv conquistou o Prêmio Governo do Estado de São Paulo para as Artes 2020/2021, na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas, entre outros quatro indicados. Os melhores em 15 categorias foram anunciados em evento no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, a produtora cultural e idealizadora do festival, Cibeli Moretti, recebeu a honraria, ao lado do deputado estadual, Carlão Pignatari.

O Festival

Realizada desde 2006, a tradicional Feira do Livro de Votuporanga deu espaço, em 2011, ao Fliv – Festival Literário de Votuporanga, um dos maiores eventos multiculturais do país, que reúne diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura.

A missão do Fliv é a de promover o hábito da leitura, incentivando-o junto à população, desde a infância, por meio de iniciativas que democratizem o acesso aos livros e ao conhecimento.

O festival tem em sua programação, além de bate-papos com grandes nomes da literatura nacional, sessões de contação de histórias, espetáculos musicais, apresentações teatrais e de dança, oficinas, workshops, brincadeiras digitais e games e espaços voltados para exposição e venda de livros.

Ao longo de suas edições, o Fliv registrou um público de cerca de 500 mil visitantes. O receptivo do Festival já registrou visitantes de quatro países (Argentina, Bolívia, França e Chile) e de várias partes do Brasil, vindos de 83 cidades de 11 estados diferentes.

“O Festival Literário de Votuporanga, além de projetar a nossa cidade para o Brasil e valorizar os artistas locais, já se consolidou como um dos principais agentes na formação de leitores e apreciadores da arte “, destacou o prefeito Jorge Seba.

“Pelo que ouvimos de nossos convidados, podemos, sim, considerar o Fliv um dos maiores eventos multiculturais gratuitos do Brasil. A grandiosidade do festival é imensurável reunindo um público bastante diverso e de todas as idades. Nossa maior missão é incentivar a leitura e, para isso, contamos com o apoio de centenas de artistas de muita qualidade. Agradecemos, imensamente, a todo nosso público, imprensa, artistas e parceiros que acreditam no papel transformador da arte”, destaca a secretária, Janaína Silva.