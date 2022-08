Fiscais apreendem moto de entregador que mostrava nádegas para radares

Fiscais da Companhia Municipal de Trânsito (CMT) de Anápolis, a 55km de Goiânia, apreenderam uma moto que tem R$ 51 mil em dívidas, na quarta-feira (24). O dono é um entregador que, segundo a CMT, mostrava as nádegas para os radares na hora do registro fotográfico da multa.

O nome do entregador não foi divulgado pela CMT. Por isso, o g1 não localizou a defesa para se manifestar até a última atualização desta reportagem.

A companhia informou que o entregador cometeu 217 infrações em cinco meses, a maioria por excesso de velocidade.

A multa em que ele mostra as nádegas para os radares, registrou a moto andando acima da velocidade da via, que era de 40km/h e ele passou a 54km/h, no centro da cidade. A infração foi cometida às 19h, segundo a CMT.

Além das multas, o licenciamento do veículo estava atrasado desde 2016, conforme a companhia de trânsito. O entregador já era monitorado por agentes pela alta quantidade de infrações.