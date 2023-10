Filhote de cachorro é resgatado pela Equipe de Obras da Prefeitura e Bombeiros após cair em bueiro em Votuporanga

A equipe da Secretaria Municipal de Obras de Votuporanga e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados na tarde desta segunda-feira, dia 16, para um emocionante resgate de um filhote de cachorro. O animal havia caído em um bueiro localizado atrás do condomínio Athenas, deixando os moradores da região preocupados.

O vereador Chandelly recebeu um pedido de ajuda de um munícipe que passava pelo local e ouviu o choro do cãozinho. Imediatamente, ele solicitou apoio dos funcionários da Secretaria de Obras, que prontamente se dirigiram ao local para prestar socorro.

Os especialistas em resgate, Zinho, Tadeu e Rogério, juntamente com o Corpo de Bombeiros, foram para o bueiro iniciar os trabalhos. Para alcançar o filhote, foi necessário quebrar parte da estrutura do bueiro, garantindo espaço para que os heróis pudessem entrar e resgatá-lo em segurança. Após o resgate bem-sucedido, o filhote encontrou um novo lar. Jhonatan, servidor público da Secretaria de Obras de Votuporanga, se ofereceu prontamente para adotar o cachorrinho.

Comovido com a situação e visando garantir um futuro feliz para o animal, ele agora é o novo tutor do filhote resgatado. A ação rápida e eficiente da equipe da Secretaria de Obras de Votuporanga e do Corpo de Bombeiros ressaltou a importância do trabalho em conjunto em situações de emergência como essa. Espera-se que essa história inspire outras pessoas a agirem em prol do bem-estar dos animais e que o filhote de cachorro resgatado possa desfrutar de uma vida repleta de amor e cuidados ao lado de seu novo dono, Jhonatan.

Chandelly também expressou sua gratidão à equipe de obras, representada por Zinho, pelos seus constantes resgates de animais em bueiros. “Já houve outros salvamentos e pude ver de perto a coragem de entrar em qualquer buraco para salvar vidas. Eu agradeço sempre o empenho desses meninos e Votuporanga é uma cidade privilegiada em ter uma equipe engajada na causa animal”, afirmou o vereador.

