Filhos e sogra de Rodrigo Garcia foram contaminados com a Covid-19

Familiares de vice-governador estão com o coronavírus, mas não apresentam sintomas.

Filhos e a sogra do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) foram contaminados pelo coronavírus. Ele confirmou a informação no início da tarde desta quarta-feira (13), ao Diário da Região.

“Sim. Estão assintomáticos e em isolamento”, afirmou Rodrigo por intermédio de sua assessoria.

O vice-governador, que participou mais cedo de encontro com empresários, e, posteriormente, de coletiva com a participação do governador João Doria (PSDB) e outros integrantes do governo. Rodrigo não tem a doença e mantém a sua rotina de trabalho.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Rodrigo Lima