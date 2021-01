Filho incendeia a casa da própria mãe em Fernandópolis e foge

Um rapaz, que não teve o nome e idade divulgados, colocou fogo em uma residência localizada na Rua Humberto Martins, no bairro Residencial Liana em Fernandópolis. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 9.

Segundo informações preliminares, o autor do incêndio, que é filho da vítima, não mora no local e sempre entra em discussão familiar. No momento do fato a vítima estava dentro da casa e teve que sair às pressas para evitar ferimentos.

Agentes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e concluíram que a casa ficou totalmente destruída com até riscos de desabamento.

Os moradores ficaram desalojados e tiveram que procurar abrigo em casa de parentes.

O autor ainda não havia sido preso pela Polícia Militar.