Filho de empregada e pedreiro, jovem é aprovado em medicina após rotina de 16 horas de estudo em MS

“Meus pais pagaram um cursinho on-line neste ano de 2019 e, no ano anterior, eu já tinha conseguido passar em enfermagem. Eu chegava 6 horas na faculdade e só saía umas 22 horas durante a semana. Nunca desisti do sonho em medicina, mesmo uma professora dizendo uma vez que ‘eu não tinha perfil para isso’. Meu amigo até tentou me defender, mas, eu não consegui falar nada e também não ia discutir com uma professora”, relembrou ao G1 o estudante.