“Minhas duas filhas estavam acompanhando o ultrassom. Elas acharam demais. A minha mais novinha vinha desde o início, há umas duas semanas, sempre falando que era menina. Mas de lá para cá ela ‘virou’ e começou a falar que era menino. Então elas amaram que vem um menininho por aí”, contou Patrick ao g1 . O papai só descobriu o sexo do terceiro filho durante o TEM Notícias 1ª Edição de quarta-feira (10). O chá revelação foi preparado pela equipe de produção do telejornal, em parceria com a mamãe Tamyris Rodrigues (veja o vídeo acima) .

Quando o repórter entrou ao vivo, a apresentadora Kátia Gradela contou aos moradores que Patrick seria pai pela terceira vez e que a equipe da TV TEM já sabia o resultado do exame.

“Quer saber se é menino ou menina? Se prepara que vamos transformar o TEM Notícias em um chá revelação. Se a luz do estúdio ficar cor de rosa, será uma menina. Se a luz ficar azul, será um menino”, brincou Kátia. Patrick acompanhava o telejornal em uma televisão pequena instalada em cômodo onde cobria a preparação para o Festival Literário de Votuporanga e viu a luz do estúdio ficar azul. “Quando eu descobri que era menino foi muita emoção, realmente. Fiquei sem palavras. Depois de duas meninas, vir um menino é uma benção de Deus, com certeza”, disse.

Depois da surpresa, Patrick tentou ligar para Tamyris, mas as chamadas caíam na caixa postal. Por isso, o casal, que está junto há 14 anos, só comemorou o novo filho quando se encontrou em casa. “Ela quem sugeriu fazer a surpresa desta forma. Ela tinha marcado antes para eu poder participar, mas depois disse que atrasou e, desse modo, eu já não conseguiria acompanhar o ultrassom.” Segundo Patrick, apesar do casal acreditar que mais uma menina estava a caminho, também suspeitava que não seria possível identificar o sexo neste ultrassom.

“O médico disse que teria uma chance de identificar o sexo, mas como na semana passada não deu, acreditei que ainda não daria certo. Inclusive, por isso acabei não pedindo dispensa do trabalho.” Agora que Patrick e Tamyris sabem que um menino está a caminho, uma das prioridades é tentar definir um nome para o bebê e lidar com a repercussão nacional da surpresa. “Sinceramente, depois que eu entendi o que tinha acontecido ao vivo ali no jornal, eu até disse que viraria meme, que iria viralizar, porque é muito inusitado. Chá revelação ao vivo vai ficar na história.”

G1