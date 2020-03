Fifi: ídolo da Alvinegra é socorrido pelo SAMU bastante debilitado em Votuporanga

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência após dois dias sem visualizarem o ex-atleta, de 83 anos, como costumeiramente ocorria. Ele foi socorrido à UPA, onde recebe cuidados médicos.

Na noite desta quarta-feira (18), o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atendimento de uma ocorrência em que um idoso, que morava sozinho, próximo da área central de Votuporanga/SP e, que estava trancado há dois dias, sem ser visto como costumeiramente pela vizinhança, levantando suspeitas sobre em quais condições ele estava.

De acordo com informações, no local, com ajuda da Polícia Militar, os socorristas encontraram Francisco Santana, de 83 anos, imortalizado na história do futebol, como “Fifi”, principalmente por seu vínculo com a gloriosa Votuporanguense desde à década de 1960.

Segundo informações, Fifi estava deitado em uma cama, bastante debilitado; sendo prontamente socorrido e encaminhado até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebe cuidados médicos.