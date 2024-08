Pratas da Casa” foi realizado na manhã desta sexta-feira, dia 16, no espaço de convivência da Biblioteca do câmpus Centro

Na manhã desta sexta-feira (16), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) celebrou um marco significativo ao reunir diretores, coordenadores, supervisores e colaboradores para uma cerimônia especial em homenagem aos funcionários que completaram mais de 25 anos de dedicação e serviço à Instituição. O evento, carinhosamente denominado “Pratas da Casa”, ocorreu no acolhedor espaço de convivência da Biblioteca do câmpus Centro e iniciou-se com um delicioso café da manhã, criando um ambiente de celebração e felicidade.

Estiveram presentes o diretor-presidente e o diretor vice-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti e Cláudio Luis Romeiro (Caca), respectivamente; o diretor 1º tesoureiro, Celso Penha Vasconcelos; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a diretora pedagógica do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; a gestora do setor de Recursos Humanos, Profa. Ma. Marinês Ralho, entre outros.

A cerimônia foi um tributo àqueles que, ao longo das décadas, contribuíram para o crescimento e sucesso da Fundação, da Unifev, do Colégio Unifev e da Rádio e TV Unifev. Esses colaboradores, verdadeiros pilares da Instituição, foram agraciados com presentes especiais como forma de reconhecimento e agradecimento por sua lealdade e dedicação incansável.

A Profa. Ma. Marines Ralho, gestora do setor de Recursos Humanos, expressou a emoção do momento ao dizer: “Hoje é um dia de grande alegria e celebração para todos nós. Ver nossos colegas que dedicaram suas vidas ao crescimento da nossa Instituição sendo homenageados é um reflexo do que acreditamos como equipe. Trabalhar na Unifev é mais do que um simples emprego; é fazer parte de uma família que valoriza, respeita e reconhece o esforço e a paixão de cada um. A felicidade que sentimos ao estar aqui hoje é um testemunho do ambiente acolhedor e inspirador que construímos juntos”.

“Eu fico muito feliz ao ver que nossos gestores possuem essa sensibilidade e tenham cuidado ao olhar para cada colaborador com carinho e gratidão, pois são gestos como esse que reforçam o nosso compromisso e lealdade à Instituição”, ressaltou.

O evento foi marcado por momentos de grande emoção e gratidão, destacando o valor inestimável dos colaboradores de longa data que ajudaram a moldar a história e a missão da Fundação. O diretor-presidente da FEV, Douglas Gianoti, também fez uma fala comovente, ressaltando a importância da lealdade e do compromisso dos homenageados. “Cada um de vocês é uma parte essencial da nossa história e do nosso sucesso. É com grande orgulho e profunda gratidão que celebramos hoje o impacto positivo que vocês têm na nossa Instituição e na vida de nossos alunos e comunidade”, disse.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o “Pratas da Casa” não foi apenas uma celebração dos anos de serviço, mas também um momento para reforçar os laços de amizade e apreço dentro da Instituição. “Com mais esse evento acolhedor a Fundação reafirma seu compromisso com a valorização de seus colaboradores, reconhecendo que sua dedicação e paixão são fundamentais para a continuidade e excelência dos serviços prestados”, finalizou.