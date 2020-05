FEV e ACV lançam iniciativa de fomento à economia de Votuporanga e região

Projeto envolve a produção de conteúdos por docentes da Instituição, além do incentivo ao consumo local pela comunidade.

Neste momento de crise, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), lançou uma importante iniciativa, com o objetivo de fomentar a economia do município e da região. Trata-se do projeto Juntos pela economia regional, anunciado durante uma coletiva de imprensa, realizada no Auditório da Cidade Universitária, na manhã desta sexta-feira (dia 22).