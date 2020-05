Fernandopolense vende rifa para ajudar esposa com câncer

O empresário fernandopolense Diego Bigarani, dono de uma estamparia na cidade, está em busca de recursos financeiros para garantir a subsistência de sua família.

Devido à doença da esposa, Thalita, que foi diagnosticada com câncer no fígado, Diego tem que se ausentar muitas vezes de seu estabelecimento para acompanhá-la em consultas e exames.

Tudo isso somado à crise financeira que assola o país, provocada pela pandemia do coronavírus, que fez despencar as vendas no comércio.O casal, que ainda tem duas filhas, também possui muitos gastos com medicamentos.

Portanto, o empresário está vendendo uma rifa no valor de R$ 10,00 para concorrer a uma bicicleta Oggi hacker Sport, aro 29, nova, no valor de R$ 2 mil, cedida pela MBC-Mario Bike Center.O sorteio acontecerá no dia 15 de julho.

A rifa pode ser adquirida por meio do whatsapp (17) 99114-9075.