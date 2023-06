Fefecê estreia na segunda fase contra o Jabaquara no Cláudio Rodante

Os grupos e a tabela de jogos da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão foram confirmados após reunião do Conselho Técnico na sede da Federação Paulista de Futebol na tarde desta segunda-feira (26). As 24 equipes que seguem na competição foram divididas em seis grupos de quatro, classificando à terceira fase as duas melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados.

As partidas da segunda fase têm início já nesta sexta-feira (30) quando Joseense x Francana e Mauaense x XV de Jaú fazem suas estreias às 15h. No sábado, Tanabi x União Barbarense acontece às 10h, enquanto outras cinco partidas serão às 15h e Catanduva x Guarulhos encerram os jogos do dia às 16h. União São João x Nacional, Mauá Futebol x Vocem e Independente x Ska Brasil se enfrentam às 10h do domingo (2) no encerramento da rodada.

A estreia do Fernandópolis na segunda fase será no sábado, dia 1º de julho, contra o Jabaquara, no estádio Cláudio Rodante. Confira abaixo os demais confrontos do Fefecê nesta nova etapa da competição:

05/07-16h São Carlense x Fernandópolis

08/07-15h Fernandópolis x Rio Branco

15/07-15h Rio Branco x Fernandópolis

19/07-15h Fernandópolis x São Carlense

22/07-15h Jabaquara x Fernandópolis