Fefecê, enfim, vence a primeira na Segundona em triunfo sobre o Tupã

Finalmente, o Fernandópolis encontrou o caminho da vitória na Segundona 2024. Em jogo no estádio Cláudio Rodante, a equipe venceu o Tupã por 2 a 1.

Kevin abriu o placar para a Águia aos 15 minutos do primeiro tempo. Gabriel empatou aos 37 para o Tupã, mas aos 12 minutos da segunda etapa, Devellen, de pênalti decretou o triunfo dos donos da casa.

Com esse resultado, Fefecê ganhou 3 pontos, mas tinha três negativo devido a escalação irregular no primeiro jogo, permanecendo com 0. Ja o Tupã é o terceiro, com 7.

No próximo domingo,19, às 10h,o Fernandópolis encara o Olímpia na casa do adversário.