Fefecê conhece adversários da primeira fase do Paulista Sub 20

O regulamento e a tabela do Campeonato Paulista Sub-20 2023 estão definidos. A competição que será disputada por 78 clubes, tem início marcado para 13 de abril e a decisão do títulos em 25 de novembro.

Os clubes foram divididos em 13 grupos com 06 participantes cada, seguindo um critério de regionalização. No grupo 1 do torneio, o Fernandópolis terá pela frente o América, Mirassol, Olímpia, Rio Preto e Tanabi.

Na primeira fase os clubes jogarão dentro dos respectivos grupos em turno e returno, classificando-se para a segunda fase as duas equipes com o maior número de pontos ganhos em cada um dos grupos e os seis melhores terceiros colocados, independente do grupo a que pertença, considerados exclusivamente os resultados obtidos nesta fase, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos no regulamento.