Fausto Rosa, eleito prefeito de Pedranópolis com 78,27% dos votos, traça prioridades para 2025

Fausto Rosa, atual vereador de Pedranópolis, na região de Fernandópolis, foi eleito prefeito da cidade com uma ampla vantagem nas eleições municipais de 2024. Ele obteve 78,27% dos votos, o equivalente a 1.697 eleitores, derrotando Rodrigo da Funerária, que recebeu 21,73% dos votos, somando 471 votos. A diferença entre os dois candidatos foi de 1.226 votos, superando as expectativas de Fausto, que previa uma margem de 800 votos.

“Foi um resultado acima do que eu esperava, uma diferença de 1.226 votos foi algo surpreendente”, comentou o prefeito eleito.

Fausto Rosa promete um governo inovador e transparente, com foco na modernização e melhoria dos serviços públicos. Entre suas principais propostas está a implementação de energia fotovoltaica para reduzir custos com eletricidade e a aquisição de carros elétricos para a saúde, visando economizar combustível e melhorar o atendimento à população.

Outro foco de sua gestão será a adoção de lâmpadas LED nas ruas para melhorar a iluminação pública e a transparência nas ações do governo. Ele também destacou a importância de fortalecer o empreendedorismo local, gerar empregos, e avançar em áreas como habitação, saúde, educação e assistência social.

“Queremos avançar em todas as áreas, mas sempre com foco na inovação e no atendimento ao cidadão”, ressaltou Fausto Rosa, ao reforçar o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento de Pedranópolis.