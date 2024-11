Fausto Pinato fortalece parcerias em visitas aos prefeitos eleitos de Diadema e São Bernardo do Campo

Nesta semana, o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) esteve em visita oficial às cidades de Diadema e São Bernardo do Campo, reforçando laços e estabelecendo compromissos em prol do desenvolvimento regional. Acompanhado por lideranças políticas, Pinato se reuniu com os prefeitos recém-eleitos Taka Yamauchi (MDB) de Diadema e Marcelo Lima (Podemos) de São Bernardo do Campo, destacando a importância da união para melhor atender às demandas da população.

Em Diadema, Taka Yamauchi obteve uma expressiva vitória com 116.003 votos, consolidando-se como uma liderança comprometida com a renovação e o progresso do município. Durante a visita, Pinato destacou a importância da colaboração para potencializar ações que gerem resultados nas áreas de saúde, educação e segurança pública. “Estamos aqui para construir uma ponte sólida de diálogo que traga mais oportunidades e qualidade de vida para a população de Diadema”, afirmou Pinato que conta com o apoio do vereador Eduardo Minas do PP que também esteve no encontro.

Já em São Bernardo do Campo, o deputado foi recebido por Marcelo Lima, prefeito eleito com 205.831 votos. O novo mandatário assume no próximo ano com propostas ambiciosas, incluindo a expansão do “Programa Educar Mais”, o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha para vítimas de violência doméstica e a implementação do Centro de Referência do Autismo, que oferecerá diagnóstico e assistência integral aos usuários e suas famílias. Marcelo Lima ressaltou em entrevista recente que Fausto Pinato será um dos principais interlocutores na viabilização de parcerias e recursos para garantir um governo eficiente e de excelência.

“Visitas como essas são fundamentais para reafirmar o compromisso de um trabalho conjunto. Serei um parceiro da prefeitura para a gente colocar em prática projetos que impactam diretamente a vida das pessoas”, destacou Pinato.

Com essas visitas, Fausto Pinato demonstra seu papel como um articulador comprometido em fortalecer parcerias que geram benefícios concretos para a população da região.