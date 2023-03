Fausto Pinato deve integrar comitiva de Lula em viagem à China

A comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na viagem à China no final de março de 2023 deverá incluir ao menos 8 congressistas: 6 deputados e 2 senadores. Possivelmente será maior.

Lula quer dar grande peso à viagem, provavelmente a mais importante do ano. A presença de empresários e congressistas será uma demonstração disso.

O Poder360 apurou que a expectativa dos chineses com a viagem de Lula também é grande. Querem mostrar a crescente influência global da China.

Duas áreas que deverão ser o foco de discussões entre os 2 países na visita são investimentos na infraestrutura e na economia verde, sobretudo na área de energia. São temas centrais do NDB, o banco dos BRICS.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) deverá ser empossada no comando da instituição durante a visita de Lula ao país.

Não está decidido ainda se os congressistas acompanharão Lula no avião presidencial ou se viajarão separadamente à China.

Os nomes que já estão acertados são os seguintes: Senadores: Renan Calheiros (MDB-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Deputados: Carlos Zarattini (PT-SP) Daniel Almeida (PC do B-BA) Fausto Pinato (PP-SP) Gutemberg Reis (MDB-RJ) Luiz Ovando (PP-MS) Zeca Dirceu (PT-PR).

O deputado Fausto Pinato preside a Frente Parlamentar Brasil-China e a Frente dos BRICS. As duas frentes serão relançadas na 4ª feira (15.mar.2023) em um evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Pinato presidiu a Frente Brasil-China durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Mesmo sendo de um partido da base de apoio do governo no Congresso, teve vários embates com o Planalto na defesa do país asiático.

Um desses episódios foi em maio de 2021. Bolsonaro fez uma referência oblíqua ao país asiático ao discursar em uma cerimônia ano Planalto. Mencionou a possibilidade de que o vírus causador da covid-19 tivesse sido criado em laboratório.

O deputado fez uma crítica contundente a Bolsonaro. Escreveu em nota que “uma grave doença mental” poderia estar fazendo o presidente “confundir ficção com realidade”.

FAUSTO PINATO E CHINA

Quando o assunto é China e Brics, os presidentes da República sempre contam com o prestígio do deputado Fausto Pinato.

Foi assim com Michel Temer, Jair Bolsonaro e agora, com o atual presidente Lula.