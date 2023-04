Fausto Pinato acompanha comitiva presidencial para a China

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) embarca na manhã desta terça-feira, 11, para a China na comitiva do presidente Lula onde participa de reuniões importantes com autoridades do maior parceiro comercial do Brasil.

Essa é a primeira viagem do presidente Lula a um país asiático no seu terceiro mandato, mas já é a terceira viagem internacional dele que já foi para a Argentina e Estados Unidos. Fausto Pinato, presidente das Frentes Parlamentares no Congresso Nacional Brasil-China e Brics, acredita que o Brasil acerta em se aproximar de países estratégicos retomando a estabilidade e a racionalidade.

“A China possui capacidade de investimento estruturante para auxiliar o Brasil. A China estará empenhada nas pautas climáticas, na segurança alimentar e nós temos interesse na tecnologia. Eu tenho certeza que faremos boas parcerias que ajudarão na criação de empregos”, afirmou o parlamentar que sabe da importância das commodities mas acredita que o Brasil precisa crescer. “Vamos deixar de ser uma grande fazenda do mundo para ser protagonistas, precisamos fomentar as nossas empresas para gerar trabalho para a população”, afirmou.

A delegação brasileira terá eventos diplomáticos e reuniões com o presidente chinês, Xi Jinping, com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji. Esses encontros ocorrerão em Pequim, capital do país asiático. Também está previsto agendas em Xangai, um dos principais centros econômicos do país.

Pinato ressalta que a agenda terá também o agronegócio que já foi antecipada pelo ministro Carlos Fávaro e a indústria sustentável. “A China já sinalizou e estará empenhada nas pautas climáticas, os grandes líderes mundiais sabem que a manutenção da humanidade depende disso”, ressaltou.

No último governo, a relação dos dois países ficou estremecida. Fausto Pinato que foi o apaziguador utilizando a Frente Parlamentar durante a pandemia da Covid-19, neutralizou declarações que ameaçaram inclusive a importação dos insumos básicos para a produção de vacinas contra o coronavírus.

“Os tempos agora são outros. Estamos indo com a missão de renovar e estreitar laços e não apagar incêndio como foi anteriormente”, comemorou.

Fausto Pinato também seguirá a comitiva que fará visita a Abu Dhabi em 15 de abril retornando ao Brasil no dia seguinte.