Família sofre acidente grave em rodovia de Severínia

Uma família foi vítima de um grave acidente, na tarde desta sexta-feira (20), na rodovia José Marcelino de Almeida, em Severínia (SP).

O Corpo de Bombeiros de Olímpia (SP) e a Guarda Civil Municipal (GCM) trabalharam juntos no resgate das vítimas. De acordo com os Bombeiros, o motorista de 42 anos teria cochilado no volante e batido o carro em uma árvore.

O homem foi levado para um hospital em Barretos (SP). A mulher dele, de 45 anos, foi encaminhada para a UPA de Severínia. O filho do casal, de 21 anos, foi levado para uma UPA em Olímpia. O estado de saúde dele é muito grave.

