Família prepara livro em homenagem ao pioneiro Manoel Anzai

Patriarca da família foi um dos pioneiros de Votuporanga e terá a sua história eternizada nas páginas de um livro que deve ser lançado até março

A família Anzai, uma das pioneiras de Votuporanga, trabalha já há alguns meses na edição de um livro em homenagem ao seu patriarca, Manoel Anzai, que faleceu em março de 2021. Um evento será realizado no próximo dia 14 para colher imagens que serão utilizadas no material gráfico, que terá toda a renda de sua venda revertida para ao cuidado de animais abandonados ou vítimas de maus-tratos na cidade.

Quem está à frente dos trabalhos é o neto de Manoel, o jovem Gustavo Anzai. Segundo ele, o livro é um conjunto de fatores. “Primeiro é uma homenagem para ao meu avô, ao mesmo tempo em que contamos um pouco da história da Casa Anzai, que vai fazer 73 anos agora dia 14 de janeiro, e também da Pet Anzai. Então juntamos todos esses fatores e decidimos também agregar as fotos com os pets para angariar fundo para as ONGs e protetores dos animais de Votuporanga”, explicou.

Para a produção das fotos que serão utilizadas no livro a família programou um evento para o próximo dia 14, um sábado, na Anzai Pet, na rua Itacolomi, número 3335. O fotógrafo Beto Ferraz ficará disponível o dia todo no local para fotografar a todos que comparecerem com seus animais de estimação e quem for fotografado irá concorrer a brindes.

“Vamos tirar fotos das famílias de Votuporanga com os seus pets para eternizar esse momento no livro. Para isso programamos um evento para o dia 14, das 8h às 18h, totalmente gratuito, com a presença do Beto Ferraz, que ficará aqui o dia todo para fotografar todos que vierem com o seu pet. Quem tirar a fotografia já estará automaticamente concorrendo a vários brindes, como ração, diária na Pousada Foz do Marinheiro, dentre outras coisas. Também teremos música, sorvete e outras atrações para celebrar essa ação”, completou.

O evento para as fotografias é um dos primeiros passos para a produção do livro. A perspectiva é de que ele seja editado e finalizado até março, oportunidade em que um grande evento de lançamento deve ser realizado. Toda a renda obtida com a venda do livro será revertida à ONGs e pessoas ligadas ao cuidado de animais abandonados ou vítimas de maus-tratos em Votuporanga.

“Meu avô foi uma pessoa que cresceu junto com Votuporanga, participou da Associação Comercial, clubes, enfim, estava presente em todos os grandes momentos de nossa cidade e isso nos dá muito orgulho. Poder estar à frente de uma homenagem como essa é realmente muito emocionante. Espero, um dia, seu ao menos 1% do que ele foi”, destacou.

Legenda: Manoel Anzai, um dos pioneiros de Votuporanga, será homenageado com um livro produzido pela família

Foto: Arquivo pessoal

Crédito: Jornal A Cidade Votuporanga