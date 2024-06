A família do jovem Gustavo, filho do casal Bruno da Farmácia e Dani – moradores de Cardoso está solicitando orações após ele ter sido vítima de um grave acidente de trânsito na madrugada de hoje (16) na vicinal José de Abreu. Gustavo está atualmente internado em São José do Rio Preto e a família pede apoio espiritual para sua recuperação.

Que todos possam unir suas preces por melhoras ao Gustavo durante este momento difícil.

Deus está no comando.

Rádio Povão, tudo de Cardoso/SP.