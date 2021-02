Família doa órgãos de homem assassinado em praça de Jales

A família do Samuel de Souza Oliveira, 42 anos, que teve morte cerebral constatada após ser empurrado de cima do coreto da praça João Mariano de Freitas em Jales/SP, autorizou a doação de seus órgãos.

A captação foi realizada na manhã da última terça-feira, 16 de fevereiro, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, pra onde Samuel foi transferido. Foram doados rins, fígado e córneas, destinados a outras 6 pessoas que aguardavam pelos transplantes.

“Ele saiu do hospital aplaudido pela equipe médica, entrou como um herói naquele centro cirúrgico!”, disse uma pessoa da família ao FocoNews.

A ocorrência

Segundo informações do boletim, Samuel se envolveu em uma briga na manhã do sábado, 13 de fevereiro, e foi empurrado por outro homem de cima do coreto da praça do jacaré.

Ele caiu próximo a rampa de acesso aos banheiros da praça, com sangramento na cabeça e precisou ser socorrido com urgência. Após os primeiros atendimentos, foi transferido para o HB em Rio Preto e não resistiu tendo morte cerebral confirmada.

O suspeito foi preso e deve responder por homicídio consumado.