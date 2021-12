Família de venezuelanos com cinco crianças pede ajuda em semáforos de Votuporanga; Prefeitura aciona Assistência Social e Conselho Tutelar

Desde o início desta semana que antecede o Ano Novo, uma família de venezuelanos com cinco crianças está pedindo ajuda de moradores nos semáforos e em outros pontos de Votuporanga.

Na manhã desta quinta-feira, a reportagem do votunews.com.br “flagrou” a cena no viaduto que liga as avenidas Antônio Augusto Paes (Lanchopão) e deputado Áureo Ferreira. Duas mulheres e cinco crianças estão desde as primeiras horas desta quinta-feira, pedindo ajuda aos motoristas e pedestres que circulam pelos semáforos da cidade.

No momento em que a reportagem estava no local, as cinco crianças estavam se alimentando de salgadinhos, sucos e pães. A cena é chocante, porque envolve principalmente crianças.

As duas mulheres se revezam nos semáforos segurando um cartaz dizendo que vieram da Venezuela e estão no Brasil a procura de ajuda financeira.

A reportagem do votunews procurou a assessoria da Prefeitura de Votuporanga que se manifestou por meio de nota dizendo que já acionou as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Conselho Tutelar para auxiliar a família. Contudo, segundo a nota emitida pela Prefeitura, a família não aceitou a ajuda vinda do Poder Público.

Conforme a Prefeitura de Votuporanga, “a Secretaria Municipal de Assistência Social esclarece que vem acompanhando a passagem de famílias venezuelanas por Votuporanga, oferecendo apoio para acolhimento e alimentação, mas que não foram aceitas por elas.

Vale destacar, que em entrevistas com os grupos, constata-se que os mesmos estão hospedados em cidades da região, vindo à Votuporanga em busca de recursos financeiros em sinaleiros ou pontos comerciais.

Na manhã desta quinta-feira (30/12), equipes da Secretaria de Assistência Social, Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Conselho Tutelar realizaram a abordagem de adultos e crianças, que estavam em áreas centrais da cidade, entre outros locais.

A orientação é que a população colabore indicando a essas famílias o acolhimento oferecido pela Prefeitura, não oferecendo contribuição financeira.

