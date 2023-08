Istefany Gonçalves Ferreira, de 19 anos, está sumida desde 13 de agosto, deixando família em angústia. Qualquer informação entre em contato através do whatsapp 17 98183-0353

Uma família da cidade de Mirassol, interior de São Paulo, está vivendo momentos angustiantes em meio ao desaparecimento de sua filha, Istefany Gonçalves Ferreira, de 19 anos. A jovem foi vista pela última vez no último domingo, 13 de agosto, e desde então, seus entes queridos estão à procura de informações que possam levar ao seu paradeiro.

Segundo relatos da irmã, Istefany residia no bairro Santa Casa e o último contato com a família ocorreu durante a madrugada do sábado para o domingo. Desde então, não houve mais comunicação e a família encontra-se apreensiva, buscando respostas sobre o que possa ter acontecido.