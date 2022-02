Família de atropelado pela sogra faz vaquinha para pagar cirurgia

A família do estudante de direito João Vitor, de 21 anos, que sofreu graves lesões cerebrais após ser atropelado pela sogra, realiza uma campanha na internet para conseguir custear uma cirurgia da qual o jovem precisa que custa R$ 51 mil.

O caso aconteceu no ano passado, em Araçatuba, interior de São Paulo. João Vitor caiu do capô do veículo e bateu a cabeça depois de ser arrastado por 70 metros.

O jovem foi socorrido em estado grave e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba. A mulher que provocou o acidente responde pelo crime.

De acordo com a advogada Heloisa Helena Silva Pancotti, o estudante de direito passou por diversas cirurgias após ter sido atropelado.

“Ele se mexeu quando os aparelhos estavam prestes a serem desligados. Foi um milagre. É inexplicável que o João Vitor tenha melhorado tanto”, disse a mulher, que é amiga da família do estudante.

Ainda segundo Heloisa Pancotti, o jovem sente muitas dores na cabeça e precisa ser submetido a um procedimento para colocar uma prótese que vai substituir a calota craniana.

“Ele precisa operar com rapidez para diminuir as dores. O João Vitor é um menino incrível, religioso e estudioso. A família também é muito boa, trabalhadora e só quer a quantia para fazer a cirurgia”, explicou.

G1