Família Cappelletti dá exemplo de solidariedade

Matriarca Rosely confeccionou 50 protetores faciais, para ajudar no atendimento a pessoas com suspeita e/ou confirmação de COVID-19.

Empatia. Amor. Cuidado. Atenção. Solidariedade. Todos estes adjetivos podem descrever a família Cappelletti que se uniu para um propósito: ajudar a Santa Casa de Votuporanga, principalmente no cenário de pandemia do Coronavírus.

A matriarca Rosely enxergou essa realidade como oportunidade de contribuir com a assistência hospitalar. Em contato com sua nora Mayra Cristiano Ferreira, que é fisioterapeuta da Instituição, Rosely teve a iniciativa de produzir equipamentos de proteção individual (EPIs). “Ela me perguntou sobre a falta de EPIs que está no país. Eu confirmei que nosso estoque está baixo, devido à grande demanda, foi quando ela pensou em confeccionar protetores faciais”, contou Mayra.

Foram muitas pesquisas, protótipos até encontrar o melhor item. “Minha sogra estudou artes, é excelente com qualquer trabalho manual e adora inventar. Entreguei alguns protetores para alguns setores – incluindo para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – e os colaboradores adoraram. Ficaram excelentes”, afirmou a fisioterapeuta. No total, foram 50 doações feitas para o Hospital.

Engana-se quem pensa que a solidariedade parou por aí. A filha de Rosely e cunhada de Mayra, Marcella, fez um tutorial sobre como fazer esses equipamentos e disponibilizou na internet. “A família espera incentivar muitas pessoas a ajudarem nossa Santa Casa, neste momento difícil para a saúde como um tudo”, comentou Mayra.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “A nossa Instituição é cercada de ações positivas. A comunidade está sempre atenta ao que necessitamos e pronta para ajudar. Agradeço a Mayra, que fez esta intermediação e toda família Cappelletti, por nos auxiliar na proteção e prevenção de nossos heróis, que estão na linha de frente dos atendimentos da COVID-19”, finalizou.