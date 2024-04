Família busca informações de brasileiro da região que desapareceu em praia de Portugal

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um brasileiro de 22 anos está desaparecido desde o dia 13 de abril após um incidente na praia em Vieira de Leira, Portugal. Elias da Silva Cardoso, natural de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, foi arrastado por uma onda enquanto estava na praia com quatro amigos.

Segundo relatos do pai de Elias, Carlos Cardoso, de 54 anos, o jovem foi surpreendido pela força da água e acabou sendo levado para o mar. Apesar dos esforços do resgate e do Corpo de Bombeiros, Elias não foi encontrado.

Durante o incidente, um dos amigos de Elias também se afogou, mas foi resgatado e levado ao hospital, recebendo alta posteriormente.

As autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Marítima e a Força Aérea, foram acionadas e realizaram buscas, porém, até o momento da última atualização desta reportagem, o paradeiro de Elias permanece desconhecido.

A família, profundamente abalada, tem buscado incansavelmente por Elias nas proximidades da praia. No entanto, as condições físicas e a dificuldade de acesso tornam a busca desafiadora. Mesmo assim, eles permanecem determinados e estão utilizando drones para auxiliar nas buscas.

Elias mudou-se de Santa Fé do Sul para Fátima, em Portugal, há dois anos, junto com seus pais e quatro irmãos. Ele trabalha com montagens de carros e é pai de um filho de quatro anos.

A família pede por qualquer informação que possa ajudar a encontrar Elias e agradece a solidariedade e o apoio recebido neste momento difícil.