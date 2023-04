Família agradece Santa Casa de Votuporanga pelo atendimento

Paciente Elias Antônio de Jesus passou por diversos tratamentos em quatro anos na Instituição

Uma instituição imprescindível à saúde dos munícipes e de toda região. Com essas palavras, a moradora de Votuporanga Cleonice Camargo Fernandes, esposa de Elias Antônio de Jesus, descreve a Santa Casa de Votuporanga, única Instituição que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O casal fez questão de escrever uma carta de agradecimento ao Hospital, após quatro anos de tratamento de Elias. Em setembro de 2019, ele foi diagnosticado com Síndrome de Fournier. No mesmo ano, o paciente fez cirurgia para colocar bolsa de colostomia. “Em 29/09/2019, teve início uma fase na vida do Elias e na minha uma experiência ímpar. Dias de incertezas, dias difíceis e longos, noites intermináveis… mas em todos os momentos muita FÉ!!! Uma realidade com dias e situações novas e jamais imaginadas em nossas mentes, pessoas comuns que desconhecemos a verdade e cotidiano de um Hospital. Tivemos a oportunidade de vivenciar a presença de Deus como nunca em nossas vidas, em cada instante. Isso somente foi possível pela graça e misericórdia de Deus, que a todo instante colocava “Anjos” em nossos caminhos’, destacou Cleonice.

Já em dezembro de 2021, ele foi submetido a uma cirurgia de ponte safena. Em novembro do ano seguinte, fez a reconstrução do trânsito intestinal.

Ela destacou a assistência de qualidade e humanizada da Santa Casa. “Em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude, cuidado, zelo, paciência, profissionalismo …Gratidão eterna a todos pela Força, palavras, orações, parcerias, cumplicidade, apoio, dedicação, etc. Deus os abençoe infinitamente…. Queremos parabenizar a todos, e expressar toda nossa gratidão ao excelente atendimento, atenção, dedicação de cada um. Vocês são uma equipe exemplar, humana, grandiosa e extremamente profissional”, complementou.

Para Cleonice e o marido, esse acolhimento fez a diferença no tratamento. “Vocês são maravilhosos todos e cada um em sua atividade, tudo funciona e é com sorrisos e visando o bem do próximo, sucesso nesta batalha que enfrentam diariamente. Tudo isso foi de suma importância, fundamental para essa grande vitória em nossas vidas…foram momentos difíceis e de muito aprendizado que levaremos para vida, de muita FÉ e orações. FFF-FOCO, FORÇA E FÉ!!! Nossa gratidão eterna!”, disse.

Ela deixou uma mensagem a todos os profissionais. “Aos “Anjos” que todos os dias dão e fazem o melhor de si pela saúde de quem precisa, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão…. Nosso muito obrigada. Deus os abençoe”, concluiu.

A gerente de Enfermagem, Daisy Vitor, ressaltou a importância das equipes receberem esse reconhecimento. “É emocionante ler relatos reais de pacientes que passaram conosco e, apesar de vivenciarem dias difíceis, venceram. Pessoas que sentiram acolhimento, amor, empatia. É o que chamamos de humanização, nossa missão é atender com o nosso melhor, nos dispondo a fazer a diferença na vida de nossos assistidos. Agradeço Cleonice e o esposo pela carta, nos motivam ainda mais em nossos desafios”, falou.