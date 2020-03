Falta de emprego em Votuporanga é debatida pelo vereador Emerson Pereira

Vereador Emerson Pereira utilizou seu tempo na última sessão da Câmara (2/3) para dizer que o Poder Público também tem sentido a necessidade dos votuporanguenses, pois muitos atendimentos são solicitados.

A falta de emprego em Votuporanga tem causado muitos transtornos para as famílias.

Muitos pais estão desempregados, com aluguéis e contas atrasadas. A ausência de trabalho também leva a falta de alimento na mesa, entre outras necessidades básicas.

“Na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, são muitos os pedidos de cestas básicas para ajudar emergencialmente as famílias com alimentação. Já na Secretaria de Direitos Humanos, todo dia tem gente procurando pelo projeto Votuporanga em Ação, forma até fila”, comentou.

Emerson esteve no PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador) e viu a grande quantidade de pessoas interessadas em trabalhar, procurando vagas no comércio, indústria e demais setores. Ao conversar com os munícipes, Emerson foi questionado sobre o que poderia ser feito para que mais vagas fossem criadas.

“Eu vi o desespero dessas pessoas na fila do PAT, conversei com elas. Vou opinar sobre o que deveria ser feito. Acredito que, para que mais empregos possam ser gerados, devem existir pela administração municipal estímulos para atrair novas empresas para a cidade. Uma das alternativas seria reduzir a alta cobrança de impostos para os empresários que desejam instalar suas indústrias ou comércio”, disse.

Mais educadores nas creches

Emerson aproveitou sua fala para explicar para a população que mais 10 educadores infantis, que prestaram concurso público e estavam esperando para assumir a vaga, serão chamados em breve para assumir suas funções nas creches municipais.

“Como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, fiz um árduo trabalho para que fosse votada a criação de mais de 10 vagas para educadores infantis trabalharem nas creches. Agora, mais crianças poderão ser atendidas, ajudando as famílias de Votuporanga”, destacou. O projeto foi votado, por unanimidade, na sessão do dia 25 de fevereiro pelos vereadores.

“É de muita importância o papel do vereador para a sociedade, pois é ele que tem o dever de votar matérias que de todas as formas atinjam positivamente a população”, encerrou.