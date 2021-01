Falece Sebastião Roberto Topasso, aos 72 anos de idade

Faleceu o senhor Sebastião Roberto Topasso, aos 72 anos de idade.

Deixa esposa Ivani Ferri Topasso, as filhas Lisandra Topasso e a filha Rosimeire casada com Alessandro Pagliarani (in memoria), os netos Gustavo, Guilherme e Julia, e a bisneta Alice

Seu corpo está sendo velado nesta sexta-feira (29) desde as 11h, no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento acontecerá às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.