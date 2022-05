Falece o senhor Nivaldo Antônio Pereira, do Centro de Folclore de Votuporanga

Faleceu nesta quarta-feira, dia 25, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga, o conhecido senhor Nivaldo Antônio Pereira, aos 86 anos de idade.

Fundador do Centro de Folclore de Votuporanga, o senhor Nivaldo foi um dos lutadores da cultura votuporanguense.

Era casado com a senhora Olga Comino Pereira, deixa os filhos Sonia Aparecida Comino, Sueli Comino Pereira e Sidnei Comino Pereira, grande amigo do Grupo Rosa Mística de Votuporanga.

O SEU NIVALDO FOI PRESIDENTE DO CENTRO FOLCLÓRICO DE VOTUPORANGA POR 15 ANOS COM AS TRADICIONAIS FESTA DE FOLIA DE REIS E ENCONTRO DE VIOLEIROS.

Tradicional morador da cidade, residia em Votuporanga, há 70 anos.

O seu corpo está sendo velado no Cemitério Rosa Mística e Crematório Jardim das Flores de Votuporanga

O sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira, às 11 horas, no Cemitério Parque Jardim das Flores.