Falece o pequeno Nícolas Souza Prado, aos 6 anos de idade

Faleceu neste sábado (14), aos 6 anos de idade, o pequeno Nícolas Souza Prado.

Ele deixa os pais Nilvan Prado e Estéfani Souza, além dos avós, o Diácono Nilton Prado e Lucia Prado e Darlei (conhecido lancheiro da avenida Prestes Maia, bairro Estação em Votuporanga) e esposa.

Segundo informações colhidas junto à familiares, a criança comemorava seu aniversário, completado no último dia 9, e se divertia em um brinquedo conhecido como pula-pula; ele caiu de mal jeito, tendo resultado em ferimentos. Ficou internado durante quase uma semana, sendo submetido a uma cirurgia, entretanto não resistiu, vindo a falecer no final da noite deste sábado, no hospital.

O seu falecimento causa grande comoção entre amigos e familiares de Votuporanga e região.

O seu corpo está sendo velado no Cemitério Parque Jardim das Flores, na rodovia Péricles Bellini em Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, deste domingo.