FALECE O EX-VEREADOR LORIVAL GOMES VELOSO

Faleceu nesta sexta-feira, dia 15, o renomado advogado votuporanguense e ex-vereador Lorival Gomes Veloso, aos 76 anos de idade.

Bastante atuante na comunidade votuporanguense, advogado conceituado e, enquanto vereador foi muito combatente às causas sociais e os problemas que o município enfrentava à época.

Veloso foi vereador em Votuporanga na 12ª Legislatura, no período de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000, à época do ex-prefeito Atílio Pozzobon Neto.

A Câmara Municipal de Votuporanga, através do presidente Sérgio Adriano Pereira e demais vereadores solidarizam-se pela perda do estimado ex-vereador e prestou as justas homenagens fúnebres na manhã desta sexta-feira, no Velório Municipal de Votuporanga.

Em razão do seu falecimento, o presidente da Casa de Leis decretou Luto Oficial de três dias pelo seu falecimento.

Durante o velório estiveram presentes vereadores, como Mehde Meidão Slaiman Kanso – que foi colega de Legislativo quando Veloso exerceu o seu mandato como vereador e o vereador Osmair Ferrari.

A OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – 66ª Subsecção de Votuporanga também prestou justa homenagem ao advogado. Com extremo pesar, a 66ª Subseção da OAB SP comunica o falecimento do advogado Dr. Lorival Gomes Veloso.

O sepultamento ocorreu às 11 horas, desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.