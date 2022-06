Falece Mário Joaquim de Oliveira, aos 78 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu no sábado (18), o gerente comercial, Mario Joaquim de Oliveira, aos 78 anos. Natural de Riolândia/SP, residia no bairro Residencial do Lago, em Votuporanga/SP.

Sr. Mário deixou a esposa Neusa Aparecida Marcato da Silva e os filhos: Mário, Juliana e Janaína; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorreu às 17h, no sábado, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.