Falece aos 86 anos José Mantovan, ex-gerente das Lojas Mahfuz e comerciante em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu na madrugada deste sábado (03), aos 86 anos, o Sr. José Mantovan. Natural de Mirassol (SP), ele residia em Votuporanga desde o início dos anos 60. Durante sua vida, administrou a antiga Casa de Couros e Sapataria Colmeia, tornando-se sócio posteriormente. Em 1974, passou a integrar a equipe das Lojas Mahfuz, onde atuou como gerente até o final dos anos 90. Após esse período, foi proprietário da loja Manpel, localizada na rua Padre Izidoro Paranhos, até sua aposentadoria.

Sr. José Mantovan era viúvo de Sirlei Maria Campos Mantovan e deixa três filhos: Sergio Henrique, casado com Sandra Regina Rodrigues; Jean Marcelo Mantovan; e Monica Regina Mantovan, além dos netos Theo Eduardo e Otto Lorenzo.

O velório ocorreu neste sábado no Cemitério Parque Jardim das Flores, seguido do sepultamento às 16 horas no mesmo local.

Diário de Votuporanga