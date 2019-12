Falece adolescente ferido em acidente na “Estrada do 27”

G.R.F., de 17 anos, estava na garupa de uma motocicleta que colidiu contra um carro na Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), entre Votuporanga/SP e Sebastianópolis do Sul/SP.

Nesta sexta-feira (27), faleceu o adolescente G.R.F., de 17 anos, que estava internado na Santa Casa de Votuporanga/SP, desde às 22h51 de terça-feira (24), quando sofreu um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), entre Votuporanga/SP e Sebastianópolis do Sul/SP.

Além do jovem que estava na garupa, o condutor da motocicleta e do veículo também teriam se ferido, no entanto, não há informações sobre os respectivos estados de saúde.

As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Científica.