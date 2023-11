Exposição fotográfica “Estações do Passado” em Votuporanga

Trabalho do fotojornalista Guilherme Baffi está no CIT até dia 13

Após estrear em São José do Rio Preto e percorrer as cidades de Olímpia e Mirassol, o projeto fotográfico “Estações do passado” segue para Votuporanga, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, até dia 13 de novembro. A exposição reúne 30 fotos inéditas do fotógrafo e fotojornalista Guilherme Baffi, com o objetivo de documentar o estado atual de conservação de parte das estações ferroviárias que integravam a Estrada de Ferro Araraquara (EFA), que esteve em atividade entre 1896 e 1971. A entrada é gratuita

O projeto é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa – ProAC ICMS, com o apoio da Tereos e patrocínio da Kodilar, Itamarati, Rede Sol Supermercados e So Química Laboratórios Ltda.

Motor do desenvolvimento

Ao retratar as condições dos imóveis que abrigaram as estações, Baffi destaca a importância desses locais na história e cultura do interior do Estado de São Paulo, especialmente na região de São José do Rio Preto. Para realizar esse projeto, o fotógrafo percorreu 250 quilômetros e visitou 13 estações, incluindo São José do Rio Preto, Bálsamo, Catiguá, Catanduva, Cedral, Cosmorama, Jales, Mirassol, Uchoa, Votuporanga, Ecatu (distrito de Tanabi) e Engenheiro Balduíno (distrito de Monte Aprazível).

Construídas durante o século 20, essas estações foram símbolos de progresso para as cidades que as abrigaram. No entanto, atualmente, a maioria delas se encontra em estado de abandono, principalmente após a desativação do transporte ferroviário de passageiros no final do século 20.

Com "Estações do passado", Baffi convida os visitantes a refletirem sobre a importância da preservação das estações ferroviárias da região, resgatando a memória de uma época em que as ferrovias impulsionaram o desenvolvimento das cidades que as abrigaram.

Para mais informações, visite o site oficial do projeto:www.estacoesdopassado.com.br